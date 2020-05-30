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紫光5G晶片研發專案 落戶杭州濱江

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
紫光股份與杭州高新區（濱江）30日簽訂戰略合作框架協議，5G晶片研發專案 落戶杭州濱江。圖／紫光集團微信公眾號
紫光股份與杭州高新區（濱江）30日簽訂戰略合作框架協議，5G晶片研發專案 落戶杭州濱江。圖／紫光集團微信公眾號

紫光集團旗下A股上市公司紫光股份30日晚間公告，與杭州高新區（濱江）簽訂戰略合作框架協議，將在濱江區建設5G網路應用關鍵晶片及設備研發專案，並加大5G晶片和相關設備的研發投入，打造5G應用生態創新平台。

紫光集團微信公眾號報導，紫光集團聯席總裁兼新華三首席執行官于英濤表示，濱江區作為全大陸領跑的高新區，區位、政策、人才、生態等方面優勢明顯。

于英濤指出，紫光股份將不斷強化紫光及新華三在5G、人工智慧、雲計算、大數據、工業互聯網等新一代數字經濟領域的優勢地位，並推進紫光更多優質資源在濱江區落地，加快培育產業集群，全面推動濱江打造「數字經濟最強區」。

杭州市濱江區委書記王敏表示，希望以此次合作為契機，攜手紫光股份構建雲計算行業服務生態圈，共建數位城市治理新樣板，加速濱江區數位經濟和製造業高品質發展「雙引擎」運轉，協助杭州高新區向全面建成具有全球影響力的世界一流高科技園區的總目標穩步邁進。

作為紫光集團「從芯到雲」戰略中「雲戰略」的主要承載者，紫光股份將在濱江區落地5G網路應用關鍵晶片及設備研發專案，並加大5G晶片和相關設備的研發投入，打造5G應用生態創新平台。

同時，紫光股份將支援新華三集團整合雲計算、大資料、人工智慧等技術及資源，建設「城市大腦」濱江平台，共同探索智慧專案的應用場景落地，力爭打造樣板項目，形成「智慧濱江示範模式」。

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