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繼續掃貨 騰訊擬向華納音樂投資2億美元

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
腾訊大樓外觀。圖／耳朵財經
腾訊大樓外觀。圖／耳朵財經

騰訊繼續在全球的買買買，華爾街日報報導，騰訊擬向華納音樂集團投資2億美元，交易正在談判當中。

華納音樂計畫於下周進行IPO。

報導援引知情人士的消息指出，除騰訊之外，華納音樂還在努力接洽其他機構，這些機構將作為主要投資者，為華納音樂高達18億美元的籌資目標，貢獻總計超過10億美元的資金。

華納音樂是全球第三大唱片公司，旗下擁有Cardi B、Ed Sheeran和Bruno Mars等知名藝人，這次華納音樂的上市，可能成為紐約2020年迄今為止規模最大的IPO。

華納音樂預計將於6月2日首次公開募股（IPO）進行定價，並於3日在那斯達克上市，股票代號為WMG。

香港智通財經網報導，在此之前，騰訊已經入股全球三大唱片公司之一的環球音樂集團。

騰訊音樂於今年3月31日宣布，參與由騰訊牽頭的財團，已完成對環球音樂集團10%股權收購交易。

根據去年12月31日發布的公告，這筆交易對環球音樂的估值為300億歐元，騰訊及合作夥伴可在2021年1月15日之前，以相同價格最多將持股比例增至20%。

騰訊音樂方面表示，透過與環球音樂戰略合作關係的持續深化，雙方將展開深度合作，進一步鞏固騰訊音樂在內容方面的領導地位。

環球音樂是全球三大唱片公司之一，2019年上半年，在Spotify全球音樂榜單，環球音樂作品在前10名中佔有8席，包攬前6名。

尼爾森報告，美國音樂市場前10名音樂人中有6位歸於環球音樂旗下，包括前5名的Ariana Grande、Drake、Billie Eilish、Post Malone 和 Queen；前10名熱銷專輯中占8位，包括前2名; 以及前10首熱銷單曲中占 7 首。

不止在音樂娛樂領域掃貨，騰訊在遊戲領域的對外投資，也沒有停下來的跡象。

日本遊戲公司Marvelous日前宣布，騰訊全資子公司Image Frame Investment出資70億日元（約合6500萬美元）入股公司，持股比例20%，成為公司最大外部股東。

Ace研究所分析師安田秀樹認為，騰訊進行此次投資的原因，或許是想從日本遊戲公司身上學習如何製作主機遊戲，且這項投資將幫助Marvelous渡過全球經濟低迷時期。

Marvelous前身是日本老牌遊戲廠商世嘉的子公司，1997年從世嘉獨立，遊戲方面的代表作有「牧場物語」「符文工房」「閃亂神樂」系列等等。

去年3月，Marvelous就曾宣佈與騰訊合作開發手遊「牧場物語OL」，Marvelous負責提供素材，騰訊則負責遊戲的開發和營運。

Marvelous認為，此次與騰訊擴大合作關係，有利於發展和推廣其現有的遊戲IP，並在未來三年內推出新的IP。

華爾街日報報導，騰訊擬向華納音樂集團投資2億美元，交易正在談判當中。圖／華爾街報官網截圖
華爾街日報報導，騰訊擬向華納音樂集團投資2億美元，交易正在談判當中。圖／華爾街報官網截圖

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