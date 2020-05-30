中國版ZARA不行了？拉夏貝爾1年關店4391家

號稱「中國版ZARA」的拉夏貝爾，23日發布了公司股票可能被實施退市風險警示的提示性公告。曾經的「國產第一女裝品牌」走到了這一步，讓不少人唏噓不已。

紅星新聞報導，曾經承載了不少80後姑娘的回憶的拉夏貝爾，主打「快時尚、多品牌、全直營」。成立後極速擴張，2017年底時已擁有高達9448家門店，遍布中國各地不少城市。然而，春天來得快，寒冬更快。在2019年，拉夏貝爾在2019年括起了關店風，僅僅這一年，便關閉了4391家門店，換算下來，等於平均每天關閉12家門店。

大規模關店的背後，說明拉夏貝爾的營收確實面臨了壓力。公開資料顯示，拉夏貝爾2019年度實現營業收入約76.7億元，較上年同期101.8億元減少25.1億元，同比下降24.66%。2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為-21.4億元，較上年同期增加虧損19.8億元。

拉夏貝爾認為，公司加大了往季貨品銷售及折扣力度，導致公司銷售毛利率與上年同期有明顯下降；公司關店、同店下滑等影響導致2019年度銷售收入下降，該因素導致本報告期毛利額減少約16.2億元。因此，2019年度公司整體毛利額較上年同期總額減少約22.2億元。

著名經濟學家宋清輝表示，拉夏貝爾等這些落敗的快時尚品牌有共同的失敗原因，那就是大多數的品牌都顯得創新不足，千篇一律的樣式使消費者徹底失去了信心。而曾經是拉夏貝爾的粉絲的向小姐則表示，「之前會穿拉夏貝爾，之前打折價格很便宜。但是現在，拉夏貝爾漲價了，而且風格過於幼稚。」

5月23日，拉夏貝爾23日發布的公告稱，股票可能被實施退市風險警示。公告稱，拉夏貝2018年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤為負值，預計公司2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤仍將為負值。

拉夏貝爾業績大幅下滑的同時，高層相繼離職。包括董事長邢加興、總裁于強、董事王文克、首席財務官沈佳茗等。