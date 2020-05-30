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大陸半導體產業紅了！風險資本、產業資本瘋狂湧入

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸目前已有不少上市公司跨界涉足半導體。圖/新華社資料照片
大陸目前已有不少上市公司跨界涉足半導體。圖/新華社資料照片

在美國限制步步緊逼、政策加持及5G、物聯網時代到來等多個因素之下，大陸國內半導體行業近來出現各路資金加速入場、投資火熱的現象。

證券時報報導，根據天眼查的數據顯示，今年1月1日至5月26日，大陸共新增2萬多家經營範圍含晶片、積體電路、MCU（微控制單元）的企業，光是5月以來，就新增3,922家。另外，僅5月至今，大陸國內共有248家前述三類半導體相關企業新增註冊資本。

在類股方面，*ST晨鑫29日一字漲停，報收人民幣1.3元，公司股價已連續五天一字漲停，背後的催化劑是22日晚間，公司一則擬斥資約人民幣2.3億元收購實控人旗下晶片資產（上海慧新辰51%股權）的公告。

這則公告也成為*ST晨鑫的續命仙丹，暫時化解公司下市的風險。

*ST晨鑫表示，目前上海慧新辰研發的大陸首顆LCOS晶片已於2019年研製成功，該晶片量產有望打破美國和日本公司在微顯示晶片（光閥晶片）領域壟斷，填補大陸相關領域的空白。

相關案例不是少數，太龍照明近日也擬收購半導體資產而導致股價漲停。這也在一定程度上反映半導體行業的火熱程度。

不過，遊資接力追捧僅為半導體行業火熱表象之一，近來，大陸半導體業更吸引紅杉、松禾、中金資本、國投創新的加速入場。例如比亞迪旗下比亞迪半導體以增資擴股的方式，引進紅杉中國基金、中國資本、國投創新領投、HimalayaCapital等多家國內外投資機構合計人民幣19億元的戰略投資。

中芯國際本月中旬也獲得大陸國家積體電路基金，以及上海積體電路基金總計人民幣160億元的注資。

目前更是已有不少上市公司跨界涉足半導體，如太龍照明、天通股份、木林森、中潛股份、正業科技、TCL科技、康佳A、雅克科技、快克股份等，其中多數擬借半導體實現企業轉型，部分公司則擬形成新的利潤增長。

券商人士表示，半導體行業自主可控是大陸國家意志的體現，無論後續如何演繹，大陸和美國在科技領域的競爭會持續升溫，半導體國產化是科技發展的必然道路。在國家政策的持續加碼下，半導體材料國產化進程將會加速。

另有權威研究機構指出，大陸半導體銷售額占世界市場1/3，相當於美國、歐盟和日本的總和，這主要是因為大陸是全球製造業中心，擁有最大的電腦和手機產量以及最大的晶片消費量。隨著人工智慧的快速發展和5G、物聯網、節能環保、新能源汽車等戰略性新興產業的推廣，半導體需求持續增長，預計今年大陸半導體市場需求規模將進一步擴大，市場需求規模有望達人民幣1,985億元。

半導體 人民幣 上海

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