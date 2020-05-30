憂美制裁 港股沽空率20%破紀錄

香港恆指在5月最後一個交易日表現反覆，雖最終僅跌171點，但投資者看淡後市，沽空比率升至20.6%，沽空金額至369億港元(約47.7億美元)，均為有紀錄以來最多，當中又以獲MSCI上調權重的美團及吉利的沽空最嚴重。

明報報導，恆指昨天低開351點，之後跌幅曾收窄至42點，收報2萬2961點。總結5月，恆指累跌1682點，再次應驗五窮月之咒，共20支藍籌累跌逾一成，且大部分為香港本地股，其中太古A跌逾20%最傷，長和跌17%尾隨其後。

報導指出，市場憂川普宣布制裁中國措施，港股昨天沽空金額達到369億港元，較前日多130億港元；沽空比率亦增加2.6個百分點至20.6%，雙雙創有紀錄新高。

其中，因MSCI換馬獲上調權重的美團，雖然昨日U盤抽高，股價破頂，全日收報146.7港元，升7%，但沽空比率也達到40%，沽空額亦較上日急增7倍至85億港元。

至於受配股消息影響，昨日表現最差的藍籌吉利，沽空率亦高達58.16%，沽空金額22.17億港元，兩支股份的沽空率與沽空額均是上市以來最高。