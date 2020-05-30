全國人大閉幕次日 李克強馬上開會部署這件事

中國政府網今（30）日披露，十三屆全國人大三次會議閉幕後第二天，國務院總理李克強29日就主持召開國務院常務會議，確定《政府工作報告》重點任務分工。

李克強說，現在已經是5月底了，時間緊迫，我們必須抓緊時間，把《政府工作報告》的任務逐項分解到各部門，狠抓政策和工作落實，完成全年經濟社會發展目標任務。

當天會議將《政府工作報告》提出的45個方面51項重點任務逐一分解到國務院有關部門。李克強說，這是各級政府的任務書、軍令狀。他強調，最重要的是要把報告研究的政策不折不扣落實到位，兌現承諾，說到了就要堅決做到。

李克強表示，今年《政府工作報告》提出的紓困和激發市場活力的規模性政策，要儘快落實。他明確要求各級政府要抓緊做好，該撥的錢儘快下撥、該發的債加快發行、該出的配套措施抓緊出台（推出）。

李克強稱，應對衝擊出台的規模性政策，不僅包括新增赤字和發行抗疫特別國債，還有減免社保費、動用失業保險結存，推動國有商業銀行讓利，自然壟斷性企業降價，以及增加地方政府專項債額度，政策力度是大的。

他強調，要把這筆錢用好，需要走一條新路子。新路子的新，首先表現在要建立資金直達基層、確保有效使用的特殊機制。財政、社保部門要設立特殊帳戶，資金要直接撥到中小微企業、個體工商戶等市場主體和困難群眾，避免中間截留。新路子的另一方面，則是要建立監督機制。

李克強說，誰在裡面玩花樣、作假賬、偷樑換柱，發現一起查處一起，嚴懲不貸！