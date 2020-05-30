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東方網力劉光 深陷困境

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
東方網力創辦人劉光（網路照片）
東方網力創辦人劉光（網路照片）

大陸最知名的臉部辨識科技公司東方網力日前遭美國商務部列入制裁的黑名單，東方網力創辦人劉光可說是屋漏偏逢連夜雨，他今年1月因違規擔保卸任董事長後，4月又因涉嫌資訊披露違法，遭證監會立案調查。

東方網力成立於2000年，公司主攻視頻技術與產品構建商業模式，為城市公共安全、家庭、中小企業、交通出行等提供專業化的視訊產品、解決方案與服務。官網顯示，公司在大陸境內21個區域及美國、東南亞等設有分公司或辦事處，全球員工約1,400人，其中技術人員超過800人，分布於大陸六大研發中心和美國矽谷

劉光1971年出生，1993年畢業於南京河海大學電腦系，2005年畢業於北京大學國家發展研究院，獲得工商管理碩士學位。2000年9月創辦東方網力。2014年1月29日，東方網力在深圳證券交易所創業板上市。

擁有敏銳的市場洞察力的劉光，有自己獨特的商業理念。他認為，戰略的制定不是一個僵化的過程，它應該是一個不斷思考、不斷沉澱、最後定型的過程。因為產業在不同的發展階段，對企業的要求也不一樣，企業只有依靠敏銳的洞察力，把握行業發展脈搏，順應行業發展趨勢，才能在激烈的競爭中立於不敗之地。

劉光對需求與價值也有深刻的體認，他認為，因為有未被滿足的需求，公司才得以存在，因為創造了價值，公司才得以發展。東方網力關注每一個客戶深層次的需求，並始終堅持以創新技術在數位視訊領域成就客戶一切夢想的企業使命。

劉光認為，企業發展過程中的組織建設非常重要，因為執行力是戰略乘以組織建設的結果。而無論是組織還是其中的個人，都應該具備基本的分享精神。分享的核心是真正的開放，也正是因為開放、分享，東方網力取得飛速發展。

不過好景不長，2019年12月，劉光收到證監會責令改正行政監管措施的決定函，函件顯示，東方網力與劉光共同為其他債務人違規擔保，金額達人民幣14.5億元。

今年1月，劉光卸任東方網力董事長，四川國資委已成為公司的實際控制人。4月劉光收到證監會調查通知書，因公司涉嫌資訊披露違法違規，證監會決定對他立案調查，劉光也辭去公司董事職務，目前在東方網力不擔任任何職務。

4月底，東方網力公布的一份公司自查進展公告顯示，劉光多次進行違規擔保，累計金額達人民幣15.05億元。

人民幣 北京大學 矽谷

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