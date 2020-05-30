海鷗住工董座 獲FII青睞

鴻海集團旗下工業富聯（FII）日前宣布與廣州海鷗住工簽署戰略合作框架協議，打造5G+工業互聯網平台，進軍智慧住宅應用商機。外界對海鷗住工是何方神聖感到好奇，其實海鷗住工董事長唐台英是深耕大陸30年的台商，起初靠代工起家，之後靠不斷併購壯大企業。

海鷗住工不僅是與鴻海集團合作，去年底還與冠軍磁磚簽訂合作意向協議，雙方於今年4月1日共同成立海鷗冠軍公司，共同進軍整裝衛浴領域。

中國陶瓷網報導，唐台英在4月8日的「2020年冠軍磁磚第2季銷售動員大會」表示，銷售是公司的火車頭，火車跑的快，全靠車頭帶，每位銷售人員都應保持激情，全力奔跑。唐台英認為，服務是產品的靈魂，沒有服務的產品是沒有靈魂的，服務是為客戶創造物超所值的滿足感和驚喜體驗，超越客戶的期待。

家居情報站報導，唐台英表示，近幾年零售業務市場的銷售增長壓力越來越大，透過海鷗過往的資源優勢，行業快速的整合升級，降低經銷商的獲客成本及企業的營運成本。

他指出，冠軍有豐富的瓷磚生產經營經驗，促進新公司高階瓷磚整裝業務的發展能力，也一定能把冠軍磁磚的光輝擦亮，讓冠軍磁磚不僅成為中國大陸的著名品牌，也會成為世界的名牌。

海鷗住工前身是一家手電筒工廠，由唐台英與朋友合資買下後，改名為海鷗衛浴，並於2006年在A股上市，掛牌首日股價大漲97%，上市一個月內股價漲幅更逼近190%；2018年更名為海鷗住工。現年65歲的唐台英在台灣時，就曾做過衛浴用品業務，1990年至1992年任廣東新會顯浩水暖器材總經理；1993年至1996年期間，在美國著名的衛浴用品廠科勒（Kohler）於北京投資的北京科勒衛浴擔任總經理。

唐台英以五金衛浴代工起家，提供製造服務，主要客戶包括美國Moen、西班牙Roca、德國Hansgroh等世界衛浴行業頂級品牌商。