綠色債券分類 增至四級

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸政府工作報告提出，今年將發行特別國債，增加地方政府專項債券發行規模達人民幣3.75兆元。人民銀行等三部委昨（29）日發布新版綠色債券支持項目目錄，將綠色債券從三級分類進一步細化，增加為四級分類，助力企業通過綠色債券直接融資。

所謂綠色債券，是指利用債券融資工具，將所得資金用於資助符合規定條件的綠色項目或為這些項目進行再融資。

中國人民銀行、國家發改委、證監會昨（29）日發布綠色債券支持項目目錄（2020年版），將綠色債券市場增加為四級分類。

整體來看，一級分類包括節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業、生態環境產業、基礎設施綠色升級、綠色服務六大類。二級和三級分類增加綠色農業、可持續建筑、水資源節約和非常規水資源利用的分類層級，并擴展了農業和生態保護等領域的支持項目范圍。四級分類基本涵蓋相關綠色產業和項目。

證券日報報導，大陸綠色債券市場在2014年之前還是一片空白，但據東方財富Choice統計，截至5月15日，今年以來大陸綠色債券共計發行89檔，發行規模合計人民幣957.1億元，已占全球綠色債券發行規模的25%以上。

其中，4月綠色債券單月發行數量創2019年以來新高，較去年同期增加63.16%。4月共有31支綠色債券發行，合計發行規模人民幣406.71億元。

5月以來已有5檔綠色債券成功發行，發行合計規模達人民幣45億元。

人民幣 中國人民銀行 水資源

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