外資准入負面清單 再縮減

經濟日報 / 記者李仲維/綜合報導

大陸今年的全國版外資准入負面清單正在制定中，有望儘快推出，負面清單條目還會進一步大幅縮減。

路透報導，大陸國務院研究室黨組成員孫國君昨（29）日在國新辦舉行的吹風會上表示，在服務業、製造業、農業方面，開放水準還會進一步提升。同時，還將發布自貿試驗區版負面清單，清單條目數比全國版更少。

孫國君稱，2017年大陸首次提出全國外資准入負面清單，每年都進行修訂。限制性措施條目已減至去年的40條，不僅數量壓減，一些重點領域開放不斷突破，例如新能源汽車、部分金融等領域，允許獨資，一批項目簽約落地和投產。

關於跨境服務貿易負面清單。孫國君提及，大陸的服務業增加值已占GDP一半以上，對經濟增長的貢獻率60%左右，但大陸的服務貿易占整個貿易的比重相對偏低，比全球平均水準還要低，這顯示大陸的服務業貿易還有很大拓展空間。

他稱，在服務業商業存在方面，由外資准入負面清單做出開放規定。在跨境貿易方面，今年將制定推出負面清單，這將使大陸的服務貿易更加透明、更加公開、更加開放。這是繼外資准入負面清單之後的又一重要制度型開放舉措。

今年政府工作報告中提及，積極利用外資，大幅縮減外資准入負面清單，推出跨境服務貿易負面清單。賦予自貿試驗區更大改革開放自主權，加快海南自由貿易港建設，在中西部地區增設自貿試驗區、綜合保稅區，增加服務業擴大開放綜合試點。

外資 自貿試驗區

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