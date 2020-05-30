京東網易最快6月在港掛牌

京東與網易向港交所提交上市申請後，彭博資訊報導，網易和京東28日通過港交所的上市聆訊，港交所已批准上市申請。這意味京東和網易最快將於5月31日在港交所掛出招股書，並於6月第一周開始承銷新股。

報導指出，市場消息傳網易將於6月11日在港股掛牌，京東計劃於6月18日在香港二次上市。

和訊網報導，網易創始人、CEO丁磊29日在聆訊後發布了公司上市20年來的首封致全體股東信。

信中，丁磊用「三個相信」回應網易發展戰略，丁磊強調，網易將在四大方向發力：第一，建立一個有自我進化能力的組織；第二，繼續貫徹精品戰略；第三，堅定推進全球化戰略；第四，推動資源更加普惠。

騰訊新聞《一線》報導，一些家族基金及主權基金都對京東等中概股回港上市有興趣。自上周起，不少機搆投資者已下了「影子單」，即意向訂單。

此外，百度、攜程等互聯網巨頭也將赴港進行二次上市，目前有條件的中概股回歸香港上市已成趨勢。

所謂二次上市，就是企業在一個新的市場再一次公開融資。《鑫金融》分析，雖然京東、網易、百度等互聯網巨頭並不缺錢，京東、網易，百度截至2019年底的帳面現金分別為人民幣645億元、744億元、1,359億元。

簡單來說，這三家公司都不差錢。但是，互聯網企業的特性是競爭激烈，需要快速擴展業務，都很燒錢，透過二次上市，再次融資擴大現金流。

中概股傾向「二次上市」，《鑫金融》分析，主要有利於市場對企業進行價值重估，兩地上市可以促進平穩股價的作用，如阿里巴巴在美國發行ADR，其價值與普通股相比約1：8。ADR相比一般股票的流動性更高，可以與其它憑證或證券互換。

兩地股價一旦出現大幅價差，投資人就有可能從低價市場買入股票，然后在高價市場賣出以獲取套利。

在目前中美摩擦加劇的形勢下，美國對上市公司的監管正在收緊，美股市場的中概股更加壓力倍增。目前對中概股的做空蔚然成風，預計未來一段時間中概股和港股市場可能仍會出現較為明顯的震盪和波動。