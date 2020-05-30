京東網易最快6月在港掛牌

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

京東與網易向港交所提交上市申請後，彭博資訊報導，網易和京東28日通過港交所的上市聆訊，港交所已批准上市申請。這意味京東和網易最快將於5月31日在港交所掛出招股書，並於6月第一周開始承銷新股。

報導指出，市場消息傳網易將於6月11日在港股掛牌，京東計劃於6月18日在香港二次上市。

和訊網報導，網易創始人、CEO丁磊29日在聆訊後發布了公司上市20年來的首封致全體股東信。

信中，丁磊用「三個相信」回應網易發展戰略，丁磊強調，網易將在四大方向發力：第一，建立一個有自我進化能力的組織；第二，繼續貫徹精品戰略；第三，堅定推進全球化戰略；第四，推動資源更加普惠。

騰訊新聞《一線》報導，一些家族基金及主權基金都對京東等中概股回港上市有興趣。自上周起，不少機搆投資者已下了「影子單」，即意向訂單。

此外，百度、攜程等互聯網巨頭也將赴港進行二次上市，目前有條件的中概股回歸香港上市已成趨勢。

所謂二次上市，就是企業在一個新的市場再一次公開融資。《鑫金融》分析，雖然京東、網易、百度等互聯網巨頭並不缺錢，京東、網易，百度截至2019年底的帳面現金分別為人民幣645億元、744億元、1,359億元。

簡單來說，這三家公司都不差錢。但是，互聯網企業的特性是競爭激烈，需要快速擴展業務，都很燒錢，透過二次上市，再次融資擴大現金流。

中概股傾向「二次上市」，《鑫金融》分析，主要有利於市場對企業進行價值重估，兩地上市可以促進平穩股價的作用，如阿里巴巴在美國發行ADR，其價值與普通股相比約1：8。ADR相比一般股票的流動性更高，可以與其它憑證或證券互換。

兩地股價一旦出現大幅價差，投資人就有可能從低價市場買入股票，然后在高價市場賣出以獲取套利。

在目前中美摩擦加劇的形勢下，美國對上市公司的監管正在收緊，美股市場的中概股更加壓力倍增。目前對中概股的做空蔚然成風，預計未來一段時間中概股和港股市場可能仍會出現較為明顯的震盪和波動。

百度 港股 香港

延伸閱讀

LCD面板首季出貨面積 京東方首度超越LGD

網易擬赴港二次上市 丁磊首發致股東信

618購物節 電商大決戰

港交所受惠中概股回流？ 李小加：也不希望不好的公司來

相關新聞

李克強：應建立協調、合作、穩定的中美關係

針對中美之間「新冷戰」的說法，和中美第一階段協議中共的經濟改革和讓步足以解決美方的關切呢？如果合作努力失敗，中國經濟能否...

華為、新冠肺炎、香港…美中金融戰在即？

華盛頓郵報報導，美中經濟衝突導致互徵關稅，又為華為和半導體技術流向起爭執，隨著新冠肺炎疫情和香港命運升高緊張關係，兩國之...

人民幣中間價續創12年新低 分析預期恐貶破7.2

受中美緊張情勢進一步升高影響，人民幣對美元匯率近期偏弱。人民幣對美元中間價29日再下調39個基點，報7.1316，創20...

李克強：大陸經濟結構發生變化 消費起主要拉動作用

大陸國務院總理李克強28日表示，現在大陸經濟結構發生了很大的變化，消費在經濟增長當中起主要拉動作用。

人行逆回購 一周放錢2.9兆

中國人民銀行昨（29）日連續第四天進行逆回購操作，再加碼人民幣3,000億元，本周共計向市場投放人民幣6,700億元（約...

外資准入負面清單 再縮減

大陸今年的全國版外資准入負面清單正在制定中，有望儘快推出，負面清單條目還會進一步大幅縮減。

綠色債券分類 增至四級

大陸政府工作報告提出，今年將發行特別國債，增加地方政府專項債券發行規模達人民幣3.75兆元。人民銀行等三部委昨（29）日...

京東網易最快6月在港掛牌

京東與網易向港交所提交上市申請後，彭博資訊報導，網易和京東28日通過港交所的上市聆訊，港交所已批准上市申請。這意味京東和...

海鷗住工董座 獲FII青睞

鴻海集團旗下工業富聯（FII）日前宣布與廣州海鷗住工簽署戰略合作框架協議，打造5G+工業互聯網平台，進軍智慧住宅應用商機...

東方網力劉光 深陷困境

大陸最知名的臉部辨識科技公司東方網力日前遭美國商務部列入制裁的黑名單，東方網力創辦人劉光可說是屋漏偏逢連夜雨，他今年1月...

李克強政府工作報告完成修訂 強化穩企業的金融支持

大陸國務院總理李克強政府工作報告完成補充修改後，新增強化對穩企業的金融支持表述，起草組成員、國務院研究室黨組成員孫國君表...

今年大陸全國版外資准入 負面清單將大幅縮減

政府工作報告起草組成員、大陸國務院研究室黨組成員孫國君今（29）日表示，今年的全國版外資准入負面清單正在制定中，有望儘快...

熱門新聞

針對港版國安法 川普預告今天宣布美國對北京的行動

川普明宣布最新對中政策 白宮顧問：香港待遇恐比照陸

女童不滿家人偏心！坐8樓窗邊企圖輕生 媽跪地哭勸：我會改的

陸警告若英國給香港人永久居留權 陸將反制

港版國安法通過 蘇貞昌：國民黨配合中國的一國兩制是「謊話一篇」

提醒戰爭不遠？央視推出十集823砲戰紀錄片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。