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人行逆回購 一周放錢2.9兆

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
人民銀行。照片／中新社
人民銀行。照片／中新社

中國人民銀行昨（29）日連續第四天進行逆回購操作，再加碼人民幣3,000億元，本周共計向市場投放人民幣6,700億元（約新台幣2.9兆元）。

逆回購是人行向市場上投放流動性的操作。人行解釋稱，3,000億元逆回購操作是為對沖政府債券發行、企業所得稅匯算清繳等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，此次中標利率依然與上次持平，仍為2.20%，期限為7天。

Wind數據顯示，本周人行在公開市場無正回購、逆回購等到期，本周累計進行人民幣6,700億元逆回購操作，因此本周人行向公開市場淨投放6,700億元。

方正證券首席經濟學家顏色認為，為了配合財政政策，以降準為銀行釋放流動性將是人行最主要的思路，6月甚至5月底開始，每個周末都將是降準的窗口。

當前財政政策將更多地發揮主導作用，貨幣政策則主要配合財政發力適度寬鬆，而並非大水漫灌。

對於近日市場流動性吃緊的原因，業界普遍認為，一是5月最後一周地方債淨發行額超過人民幣7,000億元，創周度發行歷史新高，需要人行進行適度對沖；二是受到月底效應的影響，銀行間市場資金供需關係出現一些變化，這是各月基本都會出現的季節性現象。

顏色指出，之後在每個政府債券發行的時點，尤其是6月特別國債，人行都將給與商業銀行相應的流動性支持。

6月特別國債仍將按照市場化方式發行，商業銀行為認購主體，屆時人行必然會對商業銀行進行流動性的支持，透過降準使得商業銀行有能力擴張資產，認購特別國債。

人民幣 中國人民銀行

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