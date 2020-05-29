李克強政府工作報告完成修訂 強化穩企業的金融支持

大陸國務院總理李克強政府工作報告完成補充修改後，新增強化對穩企業的金融支持表述，起草組成員、國務院研究室黨組成員孫國君表示，每年是否設GDP增速指標，要根據當年情況來確定。

孫國君昨在國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，在強化對穩企業的金融支持裡，今年報告裡財政部分講的每條政策寫得都比較清楚，現在意見相對多一些的是在金融支持方面的一些政策表述。因此在強化對穩企業的金融支持這一段裡，吸收五條意見。

他表示，例如有代表提出要完善考核激勵機制，要鼓勵銀行敢貸、願貸、能貸，修改後，把這個表述得更加具體。此外，有的代表提出要利用金融科技以及大數據技術來降低金融的服務成本，提高金融服務的精準性，這也補充進政府工作報告中。

在解決融資問題方面，要解決一些信用資訊共用的問題。代表提出來要促進企業信用資訊共用，報告也採納這個意見。此外，在加強監管、防止資金空轉套利後面，新增加了打擊惡意逃廢債的表述。

他稱，融資難、融資貴還是當前企業面臨的突出問題，特別是中小微企業，大家都希望把融資的表述盡可能地再明晰一些。

至於今年政府工作報告，並沒有設定具體的經濟增速目標。孫國君對此表示，在是不是設經濟增速具體目標上，從目前來看今年是特殊情況，今年不設，最大的因素是考慮到不確定性。今年的不確定性不是一般的不確定性，確實全球疫情走勢等無法預知，所以今年考慮不設。

他稱，歷史上也有過不設的時候，但是從目前情況來看，如果經濟進入正常狀態，一般來說，有一個預期的GDP增速目標相對會好一些，因為很多其他指標的測算要有一個參照基準，那就是GDP。因此每年是否設GDP增速指標，要根據當年情況來確定，不能簡單地一概而論一定要設或者一定不設，而是要根據形勢變化來調整。

在涉台的部分，中評社引述知情人士透露，今年政府工作報告在第20頁第2段第1行，補充了「堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展」。此一修改在28日下午的十三屆全國人大三次會議閉幕會上已獲表決通過。