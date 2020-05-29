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今年大陸全國版外資准入 負面清單將大幅縮減

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
2017年大陸首次提出全國外資准入負面清單，每年都進行修訂。圖／中新社資料照片
2017年大陸首次提出全國外資准入負面清單，每年都進行修訂。圖／中新社資料照片

政府工作報告起草組成員、大陸國務院研究室黨組成員孫國君今（29）日表示，今年的全國版外資准入負面清單正在制定中，有望儘快推出，負面清單條目還會進一步大幅縮減。

路透報導，孫國君在國新辦舉行的吹風會上表示，在服務業、製造業、農業方面，開放水準還會進一步提升。同時，還將發布自貿試驗區版負面清單，清單條目數比全國版更少。

孫國君稱，2017年大陸首次提出全國外資准入負面清單，每年都進行修訂。限制性措施條目已減至去年的40條，不僅數量進行壓減，而且一些重點領域開放不斷突破，例如新能源汽車、部分金融等領域，允許獨資，一批項目簽約落地和投產。

關於跨境服務貿易負面清單。孫國君提及，大陸的服務業增加值已占GDP一半以上，對經濟增長的貢獻率60%左右，但大陸的服務貿易占整個貿易的比重相對偏低，比全球平均水準還要低，這顯示大陸的服務業貿易還有很大拓展空間。

他稱，在服務業商業存在方面，由外資准入負面清單做出開放規定。在跨境貿易方面，今年將制定推出負面清單，這將使大陸的服務貿易更加透明、更加公開、更加開放。這是繼外資准入負面清單之後的又一重要制度型開放舉措。

今年政府工作報告中提及，積極利用外資，大幅縮減外資准入負面清單，推出跨境服務貿易負面清單。賦予自貿試驗區更大改革開放自主權，加快海南自由貿易港建設，在中西部地區增設自貿試驗區、綜合保稅區，增加服務業擴大開放綜合試點。營造內外資企業一視同仁、公平競爭的市場環境。

此外，中國美國商會今發布的一份報告指出，對於在大陸的美國企業而言，他們最關切的是全球旅運中斷的問題，受到新冠病毒疫情影響，這些企業當中有許多縮減薪資及獎金。

報告指出，60%的公司表示正在削減成本。約一半的受訪者表示，他們已經或正在考慮削減員工薪資，近30%的受訪者表示，將取消或推遲今年的加薪計畫。

在全國範圍的封鎖之後，近60%的受訪公司表示已經恢復正常營運，但在資源或工業行業，只有四分之一的企業恢復正常。約有一半的製造商表示工廠正在正常運轉。

外資 自貿試驗區

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