聘用台灣技工滿6個月 福建補貼企業每人4.2萬元

福建去年GDP超越台灣後，積極對台展現經濟大省氣度。在近日發布的一份穩定就業的通知中，福建省政府明定，企業若招用福建急需緊缺工種目錄內台灣地區技工累計就業6個月以上者，各地可從就業補助資金中按每人不低於人民幣1萬元（約新台幣4.2萬元）給予招用企業一次性補貼。

福建GDP超越台灣是大陸剛落幕的今年中共全國兩會，一項引起大陸媒體關注的話題。中共全國人大代表、海協會長張志軍上周更將之稱為是「歷史性突破」，表示這對於對台工作具有深遠意義。

據大陸媒體報導，公開數據顯示，2019年台灣GDP初步數據為新台幣18.90兆元，約合人民幣4.22兆元。同期福建GDP總量則達到人民幣4.23兆元。

除福建之外，大陸還有廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北等七省的GDP也已高於台灣。

根據福建省政府官網消息，為穩定就業、保居民就業工作，福建省政府於近日發布「關於印發進一步做好穩就業保就業工作若干措施的通知」。

這份通知全文共計15條，其中第十條提到：「對企業招用我省急需緊缺工種目錄內台灣地區技工累計就業6個月以上的，根據我省採認高級工以上國家技能等級，各地可從就業補助資金中按每人不低於1萬元給予招用企業一次性補貼。」

台灣技工不僅是這份「通知」唯一納入協助就業對象的境外人士，所獲得的待遇也優於大陸民眾。

通知在第七點關於「千方百計促進高校畢業生就業」中，對於中小微企業吸納高校畢業生就業，2020年也只按每人人民幣1,000元標準給予一次性吸納就業補貼。

離校2年內未就業高校（含技師學院）畢業生除可按規定同等參加免費職業技能培訓，技能培訓每人也只能按不超過人民幣1,000元、創業培訓每人不超過1,200元的標準給予培訓項目補助。