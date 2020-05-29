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勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

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聘用台灣技工滿6個月 福建補貼企業每人4.2萬元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
福建積極吸納台灣民眾前往就業。圖為福州台商協會會長陳奕廷展示福建直接採認台灣職業資格的證書。圖／新華社
福建積極吸納台灣民眾前往就業。圖為福州台商協會會長陳奕廷展示福建直接採認台灣職業資格的證書。圖／新華社

福建去年GDP超越台灣後，積極對台展現經濟大省氣度。在近日發布的一份穩定就業的通知中，福建省政府明定，企業若招用福建急需緊缺工種目錄內台灣地區技工累計就業6個月以上者，各地可從就業補助資金中按每人不低於人民幣1萬元（約新台幣4.2萬元）給予招用企業一次性補貼。

福建GDP超越台灣是大陸剛落幕的今年中共全國兩會，一項引起大陸媒體關注的話題。中共全國人大代表、海協會長張志軍上周更將之稱為是「歷史性突破」，表示這對於對台工作具有深遠意義。

據大陸媒體報導，公開數據顯示，2019年台灣GDP初步數據為新台幣18.90兆元，約合人民幣4.22兆元。同期福建GDP總量則達到人民幣4.23兆元。

除福建之外，大陸還有廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北等七省的GDP也已高於台灣。

根據福建省政府官網消息，為穩定就業、保居民就業工作，福建省政府於近日發布「關於印發進一步做好穩就業保就業工作若干措施的通知」。

這份通知全文共計15條，其中第十條提到：「對企業招用我省急需緊缺工種目錄內台灣地區技工累計就業6個月以上的，根據我省採認高級工以上國家技能等級，各地可從就業補助資金中按每人不低於1萬元給予招用企業一次性補貼。」

台灣技工不僅是這份「通知」唯一納入協助就業對象的境外人士，所獲得的待遇也優於大陸民眾。

通知在第七點關於「千方百計促進高校畢業生就業」中，對於中小微企業吸納高校畢業生就業，2020年也只按每人人民幣1,000元標準給予一次性吸納就業補貼。

離校2年內未就業高校（含技師學院）畢業生除可按規定同等參加免費職業技能培訓，技能培訓每人也只能按不超過人民幣1,000元、創業培訓每人不超過1,200元的標準給予培訓項目補助。

福建 人民幣

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