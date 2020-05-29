聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港旅行社救亡 虧本吸客
新冠肺炎肆虐全球，香港旅遊業者遭受空前衝擊，不少旅行社在低迷中殺出一條血路，拓展網購平台，專售各國手信、水果等，為市民解「出國癮」。業者並希望6月能重啟旅行團，不排除「大劈價」(虧本)吸客。
晴報報導，香港有旅行社推出網上商店，專售全球食物及抗疫用品等。旅行社發言人說，疫情下不少人「想去旅行又不能去」，遂透過網上平台，以類似「代購」形式出售著名手信，上線至今累積達2000名會員，其中以台灣愛文芒果、麻辣鴨血冬粉、日本咖啡，以及隨身空氣淨化機、口罩等防疫品最熱賣。
還有網購平台針對港人喜好，專賣日本水果，以團購「即落單即送」方式，空運直送特色水果到港，包括熊本肥後蜜瓜、山梨水蜜桃等，銷售成績不俗。
報導說，旅行社業者並同時積極籌備旅行團，料亞洲及國內團或可在6月相繼重啟。預計會先開辦澳門及廣東省旅行團，又透露未來航空公司及旅行社為求吸客，「有可能出現1蚊團費」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言