香港旅行社救亡 虧本吸客

新冠肺炎肆虐全球，香港旅遊業者遭受空前衝擊，不少旅行社在低迷中殺出一條血路，拓展網購平台，專售各國手信、水果等，為市民解「出國癮」。業者並希望6月能重啟旅行團，不排除「大劈價」(虧本)吸客。

晴報報導，香港有旅行社推出網上商店，專售全球食物及抗疫用品等。旅行社發言人說，疫情下不少人「想去旅行又不能去」，遂透過網上平台，以類似「代購」形式出售著名手信，上線至今累積達2000名會員，其中以台灣愛文芒果、麻辣鴨血冬粉、日本咖啡，以及隨身空氣淨化機、口罩等防疫品最熱賣。

還有網購平台針對港人喜好，專賣日本水果，以團購「即落單即送」方式，空運直送特色水果到港，包括熊本肥後蜜瓜、山梨水蜜桃等，銷售成績不俗。

報導說，旅行社業者並同時積極籌備旅行團，料亞洲及國內團或可在6月相繼重啟。預計會先開辦澳門及廣東省旅行團，又透露未來航空公司及旅行社為求吸客，「有可能出現1蚊團費」。