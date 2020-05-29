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產業鏈優勢 外企難說撤就撤
大陸全國人大代表、聯想集團董事長楊元慶表示，作為世界製造強國、世界工廠，大陸除了具有成本優勢，高素質勞動力大量供給也是一個優勢，並且帶來產業鏈上下游聚集優勢，「我們應該有充分自信，這些（大陸產業鏈、供應鏈優勢）不是誰想搬走就能搬走的」。
外資企業撤出大陸傳聞不斷，澎湃新聞報導，楊元慶指出，現在有些國家可能以為可分流大陸產業鏈中的一部分，但絕對承擔不了全部產業鏈，更多產業鏈到一些比較小的國家，他們國內沒有那麼大的勞動力供給，且勞動力成本也會暴漲。
對於新冠疫情衝擊，楊元慶表示，儘管對第1季經濟造成一定衝擊，但也看到大陸由於率先控制疫情，經濟恢復也在路上，「我們對大陸經濟長期向好的基本面充滿信心。」
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