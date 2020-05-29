國際客運包機復工 建立綠色通道

中國民航局日前發布「關於建立復產復工國際客運包機計畫審批綠色通道的通知》。

中新社報導，通知指出，為統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，提高疫情防控期間國際客運航班計畫編排的時效性和靈活性，對經中國國務院聯防聯控機制（或其外事組）批准、或者符合中外快捷通道要求的復產復工國際客運包機計畫審批工作程序進行臨時性調整，建立綠色通道，優化工作流程、縮短辦理時間。

通知表示，中外航空公司的國際客運包機應取得不定期飛行航班許可，暫不需時刻協調。各航空公司在申請不定期飛行航班許可的同時，即可向運行監控中心提交相關預先飛行計畫申請。

運行監控中心根據不定期飛行航班許可內容，盡快受理併發布預先飛行計畫，其中包括，申請時限由原來的提前7個工作日調整為提前3個工作日，系統受理時間7×24小時。 此外，未持有CCAR-129部運行規範的外國航空公司，或已持有CCAR-129部運行規範但未取得相應航點或航空器批准的外國航空公司，如符合CCAR-129部豁免條款的條件，民航局可依據規章受理其豁免申請。