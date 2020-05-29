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成渝雙城麻辣共舞 創合作共贏

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在城市圈日益成為中國經濟增長重要動力源的情況下，以經濟圈的形式「麻辣共舞」，促進產業、人口及各類生產要素合理流動和高效集聚，縮小與發達地區差距，讓化「心結」重「連接」成為成渝兩地的「必修課」。

中新社報導，300多公里，是成渝兩地無法縮短的空間距離。但隨著社會經濟發展，兩地通達時間不斷縮短，通達方式不斷增加—川渝之間已建成6個鐵路通道、11個高速公路通道、2個水運通道。實現「在競爭中合作、在合作中共贏」態勢。

成渝兩地已開通首條跨省城際公交線路，該線路全程最高票價5元人民幣，沿線近100萬民眾出行將更方便，但全國人大代表、四川省交通運輸廳廳長羅佳明指出，要實現成渝兩地交通一體化發展，未來成渝還將推行公交和地鐵一卡通。

交通的連接帶來了產業融合的可能。以旅遊為例，在唱好「雙城記」合力之下，誰是「中國第一網紅旅遊城市」的口水仗退居幕後，巴蜀文化旅遊走廊建設走上台前。

全國政協委員、重慶市文化旅遊委黨委書記劉旗表示，今年五一期間，兩地網紅景區洪崖洞、寬窄巷子「牽手」，互設交流展覽，目前「寬窄巷子和洪崖洞組CP」這一話題閱讀量已逾400萬。未來將挑選成渝兩地主要旅遊網紅景點，打造「成都好耍．重慶好玩」三日網紅之旅。　　

此外，川菜渝味「中央厨房」和「成渝麻辣經濟走廊」的建設，也將為「麻辣經濟」的融合再添一把火。成渝雙城的「麻辣共舞」不僅將帶動兩地共同發展，還能輻射西部，為中國經濟的增長增添動力。　　全國人大代表、西南交通大學交通運輸與物流學院教授羅霞直言，成渝地區雙城經濟圈建設，如果只考慮成渝兩地的交通發展是不够的。成渝地區是連接中原和西藏、雲南的重要樞紐，在交通規劃方面，應著重考慮如何通過成渝交通一體化帶動中國西部交通發展。　全國政協委員、四川農業大學校長吳德指出，西部農業土壤結構、自然禀賦相近，成渝雙城應起到示範田作用，將人工智能、智慧農業注入傳統農業，探索「立體農業」，推動西部農業由傳統農業向現代農業轉變。　　

建設川渝自貿試驗區協同開放示範區、聯合開展生態保護修復、推動跨省稅費業務在成渝兩地實現通辦、共建西部科學城、成立成渝地區雙城經濟圈高校聯盟…… 未來，如果兩地能够從連接走向融合，中國西部的發展就能够呈現出連點成線、由線帶面的態勢。

網紅 全國人大

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