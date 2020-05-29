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開發銀將提供大灣區 3600億元融資

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

國家開發銀行日前宣布加大對粵港澳大灣區金融支持的最新政策。2020年，國家開發銀行將向粵港澳大灣區提供融資總量3600億元（人民幣，下同），其中包括貸款發放2900億元，科技創新及戰略性新興產業領域融資總量1100億元，助力粵港澳大灣區在全國疫情防控和保持經濟平穩運行中發揮更大作用。　　

中新社報導，國家開發銀行是全球最大的開發性金融機構，也是中國最大的中長期信貸銀行和債券銀行。在助力疫情防控和企業復工復產方面，國家開發銀行表示，將積極發揮中國央行專項再貸款作用，進一步加強對粵港澳大灣區疫情防控重點保障企業的金融支持力度，保障疫情防控物資供給。

同時，與地方政府密切合作，統籌推進粵港澳大灣區系統重要企業及全產業鏈復工復產，助力全球產業鏈、供應鏈穩定。在支持基礎設施互聯互通建設方面，國家開發銀行將推進大灣區交通、能源、水利等傳統基礎設施領域重點項目建設，加大對信息通訊、城市軌道交通、新能源、物流流通等新基建領域投放力度。

在推進金融市場互聯互通方面，國家開發銀行將推動「軟聯通」機制建設，推進香港分行國際銀團中心和簿記中心建設。

在助力粵港澳大灣區建設全球科技創新高地和新興產業重要策源地方面，國家開發銀行將支持綜合性國家科學中心建設，打造高水平科技創新載體和平台；以支持大灣區5G產業鏈發展為試點，支持核心技術和關鍵零部件科技攻堅；推動傳統產業轉型升級，培育壯大先進製造業。

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