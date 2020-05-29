福建投資復甦 4月投資首見增長

隨著洋中特大橋最後一片重達147.3噸的T型梁日前被穩穩安放在橋墩上，標誌著歷時近2年的福（州）平（潭）鐵路架梁工作完成。福建福平鐵路項目管理機構負責人表示，福平鐵路線下工程進入收官階段；按照計畫，福平鐵路預計2020年11月具備通車條件。

中新社報導，福建投資逐漸復甦。福建省發展和改革委員會27日通報，4月份全省投資增長6.6%，單月投資年內首次實現增長，投資需求持續復甦。

福建省重大重點項目正推進有序，截至4月底，1257個在建省重點項目累計完成1505億元（人民幣，下同），佔年度計畫的30.1%。今年3月與4月完成投資量達到當月任務要求。

繼3月18日全省265個重大項目集中開工（總投資1950億元）後，5月18日福建省又組織260個重大項目（總投資1463億元）視頻連線集中開工活動；這些集中開工重大項目中新基建和產業項目佔比高，高新製造業、現代服務業和數字產業化、產業數字化項目多，示範性和導向性明顯。

福建創新招商方式，藉助互聯網等現代傳媒手段實現「雲端互動」，疫情期間「網上投洽會」等平台發布重點招商項目267個、總投資3822億元，4月26日全省重大招商項目「雲簽約」391個、總投資7836億元。

福建農林大學經濟學院戴永務教授表示，加快重大項目建設，力促投資恢復，將為完成今年經濟社會發展目標和「十四五」發展打好基礎。 今年，福建將繼續大力推進重大項目建設。

福建省發展和改革委員會負責人說，將協調解決在建項目員工上崗、施工裝備、原輔材料、防疫物資等方面困難問題，在確保安全質量前提下優化施工組織、開足馬力，推進滿工滿產，千方百計把疫情影響的進度搶回來、補回來。

該負責人表示，新型基礎設施建設是福建投資的發力點。福建擬研究制定新型基礎設施建設三年行動計畫，加強以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，重點推進華為鯤鵬超算中心等52個重大新基建項目、完成年度投資286億元，拓展新消費、新製造、新服務，提升智能融合協同能力。

福建的民營經濟增加值佔福建省GDP的70%。福建將注重拓展民間投資活力，進一步精簡審批事項和審批程序，創新優化投資審批服務方式，優化營商環境，全面落實減稅降費、普惠金融政策措施，調動民間投資積極性；支持民間資本發展線上線下高度融合的新興業態，加大在5G網絡、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施的投資建設力度，推動民間資本成為穩投資、擴內需的主力軍。