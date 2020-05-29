琶洲港澳客運口岸碼頭 動工

廣州中心城區迎來首個水上跨境口岸。廣州琶洲港澳客運口岸碼頭項目日前動工，該項目將興建一座集跨境、城際、海島的水上交通旅遊綜合體。

中新社報導，碼頭選址於閱江中路北側地塊、有軌電車站上方，毗鄰廣州國際會展中心及琶洲大橋。

項目一期計畫投資3.58億元人民幣，建設主體包括碼頭泊位及臨時聯檢樓。聯檢樓首層架空，二樓出境、三樓入境，並通過連廊將臨時聯檢樓與碼頭水上固定平台相連。碼頭岸線長度280米，設計5個500噸級泊位，一期投入2艘碳纖維高速客船，開通琶洲至香港國際機場航線，約120分鐘直達。此舉意味著旅客可在琶洲直接實現出入境聯檢，快速抵達香港乘坐國際航線。

項目二期則規劃在琶洲會展塔裙樓，並將運營直通香港市區、澳門市區和澳門國際機場的客運航線，為海內外旅客帶來更多選擇和便利。

目前，在做好新冠肺炎疫情防控的情況下，琶洲客運碼頭已全面動工，預計今年底完成客運碼頭和臨時聯檢樓主體工程，並具備通航條件。

廣東省航運集團董事長楊顯昌表示，項目建成以後，將通過接駁琶洲與香港國際機場、琶洲以及香港市區客運網點，進一步縮短粵港澳大灣區中心城市距離，實現粵港澳大灣區主要城市間立體交通的銜接，加快促進粵港澳大灣區的融合。