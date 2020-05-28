李克強：今年要如期簽署RCEP 積極推進中日韓FTA的建設

大陸國務院總理李克強，28日在中外記者會上表示，今年要如期簽署RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），他相信這個承諾不會落空，大陸也在積極推進中日韓FTA（自由貿易協定）的建設。

對於參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），李克強表示中方持開放態度。

他提到，記得在去年的東亞系列領導人會議上，15國領導人共同做出了承諾，就是今年要如期簽署RCEP，「我希望也相信這個承諾不會落空，我們也在積極推進中日韓FTA的建設。」

李克強表示，中日韓都是近鄰，大陸也願意在大循環當中建立中日韓的小循環，例如最近南韓和大陸就開闢了綠色通道，讓商務、技術人員能夠順利地往來，有利於復工復產，也可以說是近水樓台可以先得月。