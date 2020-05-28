李克強：今年城鎮新增就業目標900萬人以上

大陸國務院總理李克強，28日在中外記者會上表示，今年城鎮新增就業900萬人以上，的確比去年低，實現這個目標要有一定的經濟增長作支撐；大陸把城鎮調查失業率定為6%左右，今年4月城鎮調查失業率已經是6%了，所以這樣做也是實事求是。

李克强指出，就業是最大的民生，對於一個家庭來說這是天大的事情，這幾天看中國政府網上的留言，大概三分之一都是談就業，其中有一位農民工說他50多歲了，在外打工30多年，每年如此，但今年還沒有找到工作，全家都陷入困境。

他還舉例，有一些個體工商戶，已經歇業幾個月了。一些外貿企業現在沒有訂單，影響員工就業，對他們的困難，政府要給予救助，但是從根本上說，還是要幫助他們就業。

李克強表示，大陸有9億勞動力，沒有就業那就只是9億張吃飯的口，有了就業就是9億雙可以創造巨大財富的手。

為了穩住現有就業崗位，他提到，政府可以說政策是能用盡用，投入的錢是最多，其中規模性政策資金，允許基層用於減稅降費，而且允許用於為企業減房租、貼利息。

採取的措施就是要把企業穩下來，崗位保得住，但要公平合理，因此李克強認為，政府還要採取資助企業以訓穩崗的政策，今明兩年將有3500萬人次透過失業保險結存來進行崗位培訓，給他們緩衝的機會。即便失業了，也要短時期內有再就業的機會。

他並指出，現在新業態蓬勃發展，大概有1億人就業，大陸的零工經濟也有2億人就業，因此不僅要採取更多扶持政策，而且要採取措施打破那些不合理的條條框框，讓更多新就業崗位成長起來。