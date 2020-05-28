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李克強：中美脫鉤對誰都沒有好處 而且也會傷害世界
大陸國務院總理李克強28日出席記者會時表示，當前中美關係出現新的問題和挑戰，大陸從來都是摒棄冷戰思維的，中美兩個主要經濟體脫鉤對誰都沒有好處，而且也會傷害世界。
他認為，當前中美關係的確出現了一些新的問題和新的挑戰，中美關係很重要，兩國都是聯合國安全理事會常任理事國，在應對傳統和非傳統的挑戰上，有很多應當和可以合作的地方，雙方在經貿、科技、人文方面，也有廣泛交流。
李克強指出，中美兩國經濟，可以說是「你中有我、我中有你」，一路走來很不容易，但是雙方都從中獲益了。
這讓他想起，幾天前一家美國高科技公司，在武漢宣佈並且實質性投資開工。對他這個行為是贊同的，所以發出了賀信，這個例子表明，中美商貿界是互有需要的，是可以實現合作並且互贏的。
李克強強調，中美之間的商貿合作，還是應該遵循商務邏輯，由市場來選擇、讓企業家來判斷。
他認為兩國之間存在分歧、發生矛盾，這是不可避免的，問題在於怎麼對待，中美關係這幾十年來風風雨雨，一方面合作前行，一方面磕磕絆絆，的確很複雜，這需要有智慧，就是擴大雙方的共同利益，管控分歧矛盾。
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