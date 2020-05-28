李克強：財策要把握力度和時機 特殊時期要放水養魚

大陸國務院總理李克強28日表示，財政政策措施要有針對性，過去是不搞大水漫灌，但特殊時期要有特殊的政策，因此叫做放水養魚。

他指出，沒有足夠的水，魚是活不了的；但是如果氾濫了，就會形成泡沫，就會有人從中套利，魚也養不成，還會有人渾水摸魚。

李克強表示，所以大陸採取的措施要有針對性，也就是要摸準脈下準藥，不論是籌錢或者說錢從哪裡來，用到哪裡去，都要走新路。

他解釋，這次規模性政策籌措的資金可以說分兩大塊，一塊就是新增赤字和發行抗疫特別國債共人民幣兩兆元；另外更大的一塊，就是減免社保費，有的國家叫工薪稅，動用失業保險結存，推動國有商業銀行讓利，自然壟斷性企業降價，以降低企業的經營成本，這一塊加起來比前一塊，大概是它的兩倍。

李克強表示，主要推動這些資金用於保就業、民生和市場主體，支撐居民的收入，這和現在全部居民收入人民幣40多兆的總盤子相比，它的比例是兩位數以上。

更重要的是，錢往哪裡去？他認為這個規模性政策，可以說叫作為企業紓困和激發市場活力，主要是來穩就業、保民生，使居民有消費能力，有利於促消費、拉動市場。這可以說是一條市場化改革的路子。

李克強表示，錢是可以生錢的，用之於民的錢可以創造新的財富，涵養稅源，使財政可持續，大陸一定要穩住當前的經濟，穩定前行，但也要避免起重腳，揚起塵土迷了後人的路。

但是如果經濟方面或其他方面再出現大的變化，他指出，大陸還留有政策空間，不管是財政、金融、社保，都有政策儲備，可以及時公布新的政策，而且不會猶豫，保持大陸經濟穩定運行至關重要。