聽新聞
test
0:00 / 0:00
李克強：沒定GDP增長量化指標屬實事求是
大陸國務院總理李克強28日表示，今年沒有確定GDP增長的量化指標，是實事求是，實現「六保」的任務，就會實現今年大陸經濟正增長。發展還是解決大陸一切問題的關鍵和基礎。
「六保」指保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。
李克強指出，確定保居民就業、基本民生、市場主體等「六保」的目標任務，這和GDP經濟增長有直接的關係，經濟增長不是不重要，大陸這樣做實際上也是讓人民群眾對經濟增長有更直接的感受，使經濟增長有更高的質量，發展還是解決大陸一切問題的關鍵和基礎。
他指出，如果計算一下實現「六保」的任務，特別是前「三保」，就會實現今年大陸經濟正增長，而且要力爭有一定的幅度，推動大陸經濟穩定前行。
至於外界認為大陸公布的政策規模低於預期，李克強表示，他也聽到很多方面的反映，認為大陸公布的規模性政策還是有力度，應該說應對這場衝擊，既要把握力度，還要把握時機。
他指出，在新冠疫情蔓延的時候，大陸也公布了一些政策，但當時復工復產還在推進中，復業復市還受阻，一些政策下去不可能完全落地，許多人都待在家裡。
但是在這個過程當中，李克強認為大陸也累積了經驗，正是根據前期的經驗，也是判斷當前的形勢，在政府工作報告中推出了一個規模性的政策舉動，應該說是有力度的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言