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李克強：沒定GDP增長量化指標屬實事求是

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李克強。圖／中國網直播
大陸國務院總理李克強。圖／中國網直播

大陸國務院總理李克強28日表示，今年沒有確定GDP增長的量化指標，是實事求是，實現「六保」的任務，就會實現今年大陸經濟正增長。發展還是解決大陸一切問題的關鍵和基礎。

「六保」指保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。

李克強指出，確定保居民就業、基本民生、市場主體等「六保」的目標任務，這和GDP經濟增長有直接的關係，經濟增長不是不重要，大陸這樣做實際上也是讓人民群眾對經濟增長有更直接的感受，使經濟增長有更高的質量，發展還是解決大陸一切問題的關鍵和基礎。

他指出，如果計算一下實現「六保」的任務，特別是前「三保」，就會實現今年大陸經濟正增長，而且要力爭有一定的幅度，推動大陸經濟穩定前行。

至於外界認為大陸公布的政策規模低於預期，李克強表示，他也聽到很多方面的反映，認為大陸公布的規模性政策還是有力度，應該說應對這場衝擊，既要把握力度，還要把握時機。

他指出，在新冠疫情蔓延的時候，大陸也公布了一些政策，但當時復工復產還在推進中，復業復市還受阻，一些政策下去不可能完全落地，許多人都待在家裡。

但是在這個過程當中，李克強認為大陸也累積了經驗，正是根據前期的經驗，也是判斷當前的形勢，在政府工作報告中推出了一個規模性的政策舉動，應該說是有力度的。

李克強 疫情

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