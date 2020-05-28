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阿里健康去年營收增88.3% 虧損6,594萬元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
阿里健康發布2020財年財報（截至2020年3月31日），營收達人民幣96億元（約新台幣403.2億元），年增88.3%。圖／阿里健康官網
阿里健康發布2020財年財報（截至2020年3月31日），營收達人民幣96億元（約新台幣403.2億元），年增88.3%。圖／阿里健康官網

阿里健康發布2020財年財報（截至2020年3月31日），營收達人民幣96億元（約新台幣403.2億元），年增88.3%；虧損人民幣1,570萬元（約新台幣6,594億元），比上年同期虧損幅度收窄；經調整後利潤人民幣2.61億元，年增114.8%。

財報顯示，2020財年的毛利潤人民幣22.3億元，年增67.6%，虧損人民幣1,570萬元，虧損幅度縮窄82.9%。

阿里健康指出，收入和毛利的增長主要由於本年度醫藥自營業務、醫藥電商平台業務的快速成長；盈利能力的增強有助於其加大在處方藥、互聯網醫療、智慧醫療等業務的投入和布局。

財報顯示，阿里健康運營的天貓醫藥電商平台產生的年度商品交易總額（GMV）超過人民幣835億元，年度活躍消費者已超過人民幣1.9億，較半年前增加人民幣3,000萬。同期，醫藥自營業務保持強勁增長，收入年增92.4%。線上自營店年度活躍消費者超過4,800萬。

阿里健康董事長兼首席執行官朱順炎表示，面對疫情，阿里健康責無旁貸。藉助在醫藥健康產品銷售、互聯網醫療、數字醫療等領域多年的深耕布局，第一時間推出疫區免費在線問醫、送救命藥上門、醫護人員和患者家屬心理援助、買藥不出門、新冠防疫指南、疫情訊息地圖實時播報、密切接觸者查詢、新冠肺炎AI（人工智能）輔助診斷等服務，站在對抗新冠病毒的最前線。

朱順炎指出，阿里健康將進一步在大健康領域牽頭協同阿里巴巴集團內包括阿里雲、螞蟻金服、達摩院、UC在內的集團資源，抓住搭建GMCC的契機，推進與國內各級醫療機構的深入合作，探索能夠為患者和醫生帶來用戶價值的服務，積極建設阿里健康「互聯網+醫療」服務的能力，並嘗試為患者提供線上購藥、線上醫療及健康管理等方面的綜合會員服務。

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