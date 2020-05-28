「港區國安法」即將表決 港股早盤重挫逾400點

香港回歸中國大陸後，經歷雨傘革命、反送中等抗爭而重創經濟，近來更因中共人大通過「港版國安法」，被認為可能又會對經濟造成一波衝擊。有網友詢問若香港的金融中心位置隕落，將會有什麼影響。 北京21日在十三

2020-05-28 09:07