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「港區國安法」即將表決 港股早盤重挫逾400點
中共全國人大28日下午將決通過「港版國安法」決定草案，加上美國國務卿龐培歐表示香港已不具備高度自治狀態，恐衝擊香港現有獨立關稅區地位，導致港股周四早盤大貶逾400點，並跌破2萬3,000點整數關口。
恒生指數28日開盤報2萬3,206點，下跌94點，之後一度由黑翻紅上漲近百點，但隨著賣壓湧現，指數再度回落。港股早盤最後下跌422點，跌幅1.81%，指數收在2萬2,878點，2萬3,000點再告失守。
類股中，香港地產股跌幅相對較重，新世界早盤重挫4%，信置下跌3.8%，恒地、長實跌幅約為3.0%，新地也跌了2.6%。
早盤成交量最大的兩檔大陸網路巨頭，騰訊下跌3.2%，阿里巴巴下跌2.5%，跌幅也都不輕。
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