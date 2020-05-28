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被美列出口管制清單 公安部批「損人害己」

世界日報 / 中國新聞組╱北京28日電

美國商務部日前宣布將中國公安部物證鑑定中心列入出口管制實體清單，對此，中國公安部刑事偵查局官方微博27日發布公告，稱對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美國商務部立即撤銷有關錯誤決定。

公告指出，「我中心屬於法庭科學機構，承擔我國重大案件的現場勘查、物證鑑定和科技研究等工作，為認定犯罪事實和法庭審判提供科學依據，多年來在打擊犯罪、維護社會公平正義中發揮重要作用，得到國際同行的廣泛認可。」還稱，「所謂涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。」

公告並強調，「新疆事務純屬中國內政，不容任何國家干涉。美國有關部門罔顧事實，根據其國內法對包括法庭科學機構在內的中國實體實施單邊制裁，嚴重侵犯有關中國機構和企業的合法權益，嚴重破壞國際社會反恐和去極端化的努力，只會損人害己。」

這則公告還說：法庭科學是國際通用的打擊犯罪技術手段，也是各國警察規範公正文明執法的重要保障。我中心將堅定不移地提升刑事科學技術水平，繼續開展國際交流與合作，為維護國家安全和社會穩定、加強打擊犯罪國際執法合作提供有力科技支撐。

公安 警察 反恐

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