楊元慶：中國大陸產業鏈優勢 不是誰想搬就能搬走

中共全國人大代表、聯想集團董事長楊元慶表示，作為世界製造強國、世界工廠，大陸除了具有成本優勢以外，高素質勞動力大量供給也是一個優勢，並且帶來了產業鏈上下游聚集優勢，「我們應該有充分的自信，這些（大陸產業鏈、供應鏈方面的優勢）不是誰想搬走就能搬走的」。

澎湃新聞報導，楊元慶指出，現在有些國家可能以為分流大陸產業鏈中的一部分，但絕對承擔不了全部的產業鏈，更多的產業鏈到一些比較小的國家，他們國內沒有那麼大的勞動力供給，而且勞動力的成本也會快速地暴漲。

他認為，這些都是大陸產業鏈、供應鏈方面的優勢，要充分地把它發揮好，「當然我們也不能固步自封、吃老本，我們還應該努力地提升我們製造的水準，借助新基建的發展，帶動生產製造的自動化、數位化和智慧化的發展，只有這樣，才能讓我們在世界製造之林中立於不敗之地。」

作為一家全球化布局的公司，聯想在全球有30多個製造廠，最近在Gartnar全球最領先的供應鏈25強裡，聯想排名第15位，是大陸僅有的兩家上榜公司之一，這也讓聯想在疫情期間業務受到衝擊較小，且恢復迅速。

對於新冠疫情的衝擊，楊元慶表示，儘管對第1季的經濟造成了一定衝擊，但也看到，大陸由於率先控制了疫情，經濟恢復也在路上，「我們對大陸經濟長期向好的基本面充滿信心，對今年大陸經濟的發展前景也依然很有信心。」

在他看來，新冠疫情在某種程度上逼迫大陸製造必須加快「產業躍遷」，「當全球化不確定性增強，我們必須加速智慧製造轉型，推動核心技術創新，建立自主品牌，儘早邁向全球價值鏈的中高階，增強中國製造的國際競爭力。」