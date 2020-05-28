若香港金融中心地位崩盤會怎樣？網齊指將被新加坡取代

香港回歸中國大陸後，經歷雨傘革命、反送中等抗爭而重創經濟，近來更因中共人大通過「港版國安法」，被認為可能又會對經濟造成一波衝擊。有網友詢問若香港的金融中心位置隕落，將會有什麼影響。

北京21日在十三屆中國全國人大會議提出「港版國安法」表決議程，將針對「顛覆國家政權」「分裂國家」「恐怖活動」「外部勢力干預」進行立法，民眾擔憂此法將動搖一國兩制和港人自治，也使香港再現大規模抗議人潮。

此草案使香港股市經歷五年來最嚴重的下跌，很多人認為此舉會削弱香港作為亞洲金融中心的地位，也讓人猜測資金和商業可能很快會離開這座前英國殖民地。

有網友問道，如果香港這個亞洲金融中心真的崩盤了，之後會有什麼影響，又會不會有新的金融中心出現，像是東京或新加坡取而代之，把多的資源吃掉。

不少網友齊指新加坡將成下一個得利者：「換新加坡躺著賺」、「李光耀家族還是很有實力的」、「沒意外是新加坡，中英文都通的國家」，有人表示會讓其他國家或城市重新分配，像是南韓、台灣或深圳；還有人認為新加坡距離太遠，無法當作進出口據點，香港的部分功能只會消失，不會被取代。

自1995年設立全球自由經濟體排名以來，香港連續25年蟬連獲評為全球最自由經濟體，卻在今年失守。美國傳統基金會3月公布2020年經濟自由指數，香港整體評分為89.1，下跌1.1分，退落第2名。各分項評分中，香港的投資自由分數大跌10分。新加坡首度超越香港，坐上首位，香港首次失去全球最自由經濟體地位。