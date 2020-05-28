江蘇穩外資 前4月規模103億美元

江蘇省商務廳廳長趙建軍27日表示，今年1至4月，江蘇新設立892個外商投資項目，實際使用外資103.7億美元，同比增5.7%。利用外資規模保持大陸首位。

中新社報導，江蘇省政府27日舉行新聞發布會，結合近日印發的「關於促進利用外資穩中提質做好招商安商穩商工作的若干意見」，就江蘇利用外資情況和文件內容進行通報。趙建軍認為，當前全球疫情蔓延影響著跨國直接投資，江蘇吸收外資形勢仍然嚴峻複雜，面臨不少困難挑戰，比如標誌性重大外資項目較少、細分產業明顯分化、區域利用外資不够平衡。

趙建軍指出，今年以來，江蘇省極應對疫情帶來的嚴峻挑戰，以重大項目、政策舉措、優質服務著力穩住外資基本盤，穩定企業運營發展。今年前四個月，江蘇新設892個外商投資項目，實際使用外資103.7億美元，同比增長5.7%，利用外資規模保持中國大陸首位。

其中，製造業占實際使用外資的42%，高於中國大陸平均水平17.1個百分點。除香港繼續位居江蘇省外資第一大來源地外，來自韓國、新加坡、日本的實際使用外資規模位居前列。戰略性新興產業外資占比、現代服務業外資占比、重大外資項目占比提升。

據瞭解，「意見」涉及落實大陸國家對外開放政策、強化外商投資促進和服務、提高外商投資便利化程度、保護外商投資合法權益、提高利用外資質量效益5方面23條舉措。

在提高外商投資便利化程度方面，「意見」提出降低資金跨境使用成本、提高到江蘇工作便利度等3條政策措施。包括在有條件的地區開展跨境人民幣創新試點業務，優化外國人工作許可證和工作類居留許可辦事流程等內容。

「意見」還鼓勵跨國公司與本土企業、科研機構、高等院校開展合作，同時鼓勵外資參與江蘇省級先進製造業集群和新型基礎設施的建設。