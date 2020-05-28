福建GDP首超台灣 學者：兩岸融合里程碑

權威數據顯示，海峽西岸的福建省經濟總量首次超過台灣。「首次實現經濟總量趕超台灣，對地處對台前沿的福建來說，具有里程碑意義。」廈門大學台灣研究院院長李鵬說，這將為兩岸融合發展帶來更堅實產業基礎、更蓬勃發展勢頭和更高質量發展機遇。

新華社報導，日前從中共福建省委相關部門獲悉，根據閩台兩地統計年鑒等可靠資料，2019年福建省GDP同口徑折算為6145.5億美元，台灣GDP折算為6112.6億美元，福建經濟總量已相當於台灣的100.5%。

與台灣一水之隔的福建，是台灣同胞主要祖籍地。兩岸對峙年代，福建是海防前線；改革開放後，福建變成開放前沿，全省經濟社會發展駛入快車道。

福建省委政研室副主任譚亞川分析說，近年來福建加快創新驅動推進轉型升級，通過山海協作補齊發展短板，產業競爭力全面提升，經濟增速持續領跑東部沿海，2014年至2019年福建經濟增速年均達8.5%，經濟總量6年連跨兩個萬億級台階，去年達4.23萬億元人民幣。

根據北京當局要求，福建積極探索海峽兩岸融合發展新路，2019年，福建實際使用台資增長8.1%，入閩台胞逾387萬人次，來閩實習就業創業台灣青年超過3萬人。

今年3月，台灣國喬石油化學股份有限公司與福建相關機構「雲簽約」，在泉州泉港石化工業園投資500億元新台幣，新建丙烷脫氫及聚丙烯項目。國喬公司董事長楊品正表示，與泉州泉港合作，正是看中當地雄厚的石化產業基礎、廣闊的市場前景和良好的發展空間。

對比閩台兩地主要經濟指標，從產業發展看，福建農業和工業規模已超過台灣，而台灣服務業以及資本和技術密集型產業領先，尤其在半導體、電子零部件、生物醫藥等領域深耕多年具有優勢；從基礎設施看，福建鐵路、公路、港口、能源等規模已優於台灣，具備較好的產業後發基礎。