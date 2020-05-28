近2萬行政村 廣東將設電商示範站

廣東省人力資源和社會保障廳27日稱，廣東將用3至5年時間，在全省122個縣區或中心鎮建設農村電商產業園，在全省19732個行政村建設農村電商示範站，打通農村電商「人、品、網、店」全鏈條。

自去年11月廣東部署啟動「農村電商」工程以來，先後搭建了「1+N」政策體系，制定推出總體方案以及「一村一品」建設、資金補貼和基層站點建設指引等配套文件。該省扶持湛江、肇慶、潮州等9市創建農村電商市級綜合基地，目前全省已建和在建的基地共有14個。

截至目前，廣東省123所技工院校開設了電子商務專業，在校生約7.1萬人，開展普惠性農村電商培訓超過1萬人次；該省新增設立「農村電商」專項資金，用於平台載體建設和培訓就業。

日前，在潮州饒平縣舉行的廣東省農村電商工作推進會上，廣東省官方分別與阿里巴巴集團等4家機構簽訂框架合作協議，並為該省首批28個農村電商示範站統一授牌。

對於下一階段的「農村電商」工程建設，廣東省人社廳有關負責人稱，該省將推進產品對接，幫助解決農產品銷路問題；推進平台對接，積極聯接知名電商平台、龍頭企業進行資源對接，促進要素流動；推進物流對接，打通進村入戶「最後一公里」。

該負責人稱，廣東將開展「網紅帶貨」行動，提高農村電商影響力；開展品牌工程對接行動，推進「農村電商」與「粵菜師傅」「南粵家政」等工程以及當地特色產業對接。

此外，廣東將把農村電商培訓納入全省職業技能提升行動，擴大農村電商培訓規模；組織開展菁英訓練營和帶頭人提升班，今年年內培育農村電商帶頭人10000名以上。