海口江東新區 擬投資195億人民幣

海口市第十六屆人民代表大會第六次會議26日開幕，會議透露，今年該市全力打造海口江東新區，計畫全年投資195億元（人民幣，下同）。

中新社報導，海南2018年6月宣布設立總面積約298平方公里的海口江東新區，將其作為建設中國（海南）自由貿易試驗區的重點先行區域。海口市市長丁暉在其「政府工作報告」中指出，2019年海口江東新區全面啟動總部經濟區、臨空經濟區建設，全年完成投資145億元，已吸引中國銀行、大唐集團、兗礦集團等一批世界500強企業率先入駐。

他表示，2020年海口江東新區將聚焦總部經濟、金融會展、服務貿易、航空維修、空港物流、融資租賃等重點領域加大產業招商，確保年內500家企業註册、100家企業簽約、20家企業摘牌拿地，總部經濟營收超過330億元。

海口市發改委表示，今年海口江東新區投資主要用於加快重大基礎設施和公共服務設施建設，推動重大產業項目建設投產。丁暉稱，為打造自貿港核心引擎，海口今年將以超常規速度加快園區建設。集聚發展高新技術產業、數字經濟、現代旅遊等產業類型，對接國際最高水平開放形態的貨物出入境監管模式，推進貿易便利化、自由化。

在拓展對外開放空間上，今年海口將持續加密國際直達航線，完成美蘭機場二期建設，啟動三期前期工作，打造面向太平洋、印度洋的航空門戶樞紐。深化與「一帶一路」沿線國家和地區的經貿往來和人文交流，承接更多外國駐華領事館和國際組織機構、境外商務辦事處落地。對接粵港澳大灣區，創建產業合作園區。