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惠台11條措施 幫廣西台企紓困

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣西自治區台灣事務辦公室主任李東興近日表示，「11條措施」幫助台商台企盡快克服疫情帶來的不利影響，給廣西台企帶來更多信心和底氣。

新華社報導，走進位於廣西南寧市高新區的一家台資企業燈具生產車間，一台台自動化機器忙碌運轉。「工廠多招了30個人，用工規模比新冠肺炎疫情前還大。」南寧市宏彩照明科技有限公司總經理陳輝鴻說，3月11日正式復工復產後，257名員工目前已全部到崗。

5月15日，大陸國家發改委、國務院台辦等部門聯合印發「關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知」（11條措施）。

富士康南寧科技園有關負責人說，在穩崗補貼、社保減免、職工技能培訓補貼、融資貼息優惠等政策扶持下，企業穩定向好勢頭明顯。

南寧市台協會長周代祥說，疫情期間南寧市各城區都已推出相關政策，並提供補貼鼓勵外地務工人員盡快復工。得益於稅費減免政策，他所在的明耀國際集團有限公司每月可以節省社保、醫保等費用約30多萬元人民幣。

玉林市台協會長、廣西福昌種豬科研有限公司總經理楊鏗說：「『11條措施』顧及台資中小企業的困難，讓我們更加安心在大陸投資。」該公司計畫加大大陸市場投入力度。

「『11條措施』是目前我們企業真正需要的政策。」陳輝鴻表示，公司承接的是外貿訂單，往後有可能面臨無訂單的危機，接下來打算轉戰內需市場，借勢「11條措施」轉型升級。

疫情 新冠肺炎 台商

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