物資開通「綠色通道」 海關擬轉常態

大陸全國政協委員、中國海關總署副署長李國日前受訪稱，海關正在考慮將部分「超常規」措施轉為常態，如通關查驗時貨主可不到場，所有入境人員100%健康申報、體溫監測、醫學巡查和採樣檢測等。

中新社報導，隨著復工復產持續推進，4月中國大陸進出口總值降幅已收窄到0.7%。但考慮到歐美此前因疫情取消大量訂單，且經濟尚未完全恢復，穩外貿仍需繼續發力。

李國表示，目前海關已推出一系列措施緩解外貿企業困難。在提高通關效率方面，海關對企業復工復產急需物資開通「綠色通道」，通過免到場查驗、24小時預約通關等措施壓縮貨物在港時間。4月，大陸進口整體通關時間已從3月的48.82小時降至41.78小時。

在降低企業成本方面，海關已對受疫情影響未能及時報關的進口貨物累計減免滯報金1.37億元（人民幣，下同）；准予138家企業延期繳稅，預計減免滯納金1400萬元。延長匯總徵稅報關單電子支付時限惠及企業1569家，涉及稅款164億元，占同期匯總徵稅應繳稅款的40%。

在發展跨境電商方面，海關正在採取措施支持跨境電商售後服務體系建設，支持企業設立退換貨中心，解決跨境電商B2B出口海外倉貨物退貨難問題。

疫情爆發以來，海關總署採取多項「超常規」的政策舉措，如減少隨附單證和證明、減少錨地檢疫、在有條件的港口完善並推廣進口「船邊直提」、出口「運抵直裝」的口岸快速提離模式等。

李國稱，目前海關正在研究將一些原計畫僅在疫情期間實施的「超常規」措施，轉為常態化。

他透露，以下措施將被重點考慮：實施「貨主可不到場」查驗，即收發貨人可以委託監管作業場所經營人、運輸工具負責人等到場，或通過電子郵件、電子平台等方式告知海關不到場實施查驗；推進驗核材料電子化，即向海關辦理業務時須驗核紙質材料的，可先通過拍照、掃描等方式提供電子文檔，以後再通過寄遞或現場送達等方式補交紙質材料；推進非現場稽核查作業，即對具備條件的企業，海關可採用遠程視頻連線、電子數據傳輸等非現場方式實施稽核查等。

他表示，為了持續加強疫情的防控，海關將開展境外疫情信息廣泛蒐集、提升疫情風險識別準確率、動態完善口岸防控方案等工作也轉為常態化措施。