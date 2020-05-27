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在離岸人民幣 創近9個月來新低

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
離岸人民幣兌美元一度跌超300點，最低報7.1759，創2019年9月以來新低，近五個交易日內累計跌幅逾0.94%。 美聯社
離岸人民幣兌美元一度跌超300點，最低報7.1759，創2019年9月以來新低，近五個交易日內累計跌幅逾0.94%。 美聯社

人民幣匯率的「兩會」行情不再，在岸人民幣兌美元今（27）日跌超200點至7.15上方，日盤收報7.1547，創近9個月新低，近五個交易日內高點則下跌近600點。離岸人民幣兌美元一度跌超300點，最低報7.1759，創2019年9月以來新低，近五個交易日內累計跌幅逾0.94%。

同時，人民幣中間價26日創2008年2月28日以來最低後，27日中間價回升201點至7.1092。

人民幣匯率近幾日在兩會期間持續下跌，不過，今年的政府工作報告再次強調，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。證券日報旗下公眾號券商中國報導，市場分析認為，維持匯率的基本穩定，對於當前穩外貿，以及金融市場的穩定都有重要意義，因此，對短期內貨幣政策進一步放鬆將形成一定制約。

報導引述中信证券研究所副所长明明分析，當前人民幣在貶至7.1后，中國央行貨幣政策保持謹慎的態度，雖然大的寬鬆方向不變，但短期內的操作可能都會比較保守。

他並預估，下一輪降準、降息的時間窗口已經不遠，但不會同步進行，且「相比於降息，下一輪降準會先行落地。」

專家指出，考慮到6月時值上半年時點，市場資金需求通常較大，因此降准的機率較大；而降息則預計在第3季落地，在此之前，人行將繼續透過改革推動實體經濟融資降成本。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤預計，人行年內會額外降準50個基點、下調MLF利率20個基點，同時下調存款基准利率25個基點。鑒於政府要求進一步放鬆貨幣和信貸政策，預計人行會運用其他多種流動性管理工具來推動整體信貸增速反彈、降低企業的融資成本。

在岸人民幣兌美元今（27）日跌超200點至7.15上方。圖／取自新浪
在岸人民幣兌美元今（27）日跌超200點至7.15上方。圖／取自新浪

人民幣 實體經濟

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