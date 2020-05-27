京東與快手宣布合作 京東自營商品將供應快手小店

京東零售27日宣布，與短視頻直播社交平台快手合作，京東零售將優勢品類商品提供給快手小店，雙方共建優質商品池，由快手主播選品銷售。

快手用戶將可以在快手小店直接購買京東自營商品，並能享受京東優質的配送、售後等服務。

京東集團官方微信「京東黑板報」報導，合作將於今年京東618和快手616品質購物節期間落地，今年6月16日到18日期間，部分快手達人直播帶貨的商品將來自京東自營。

京東零售集團CEO徐雷表示，零售行業面臨消費需求、消費場景越來越多元化的機會和挑戰，快手是深受數億使用者喜愛的短視頻社交平台，雙方透過合作，將在更豐富的場景中為消費者提供優質購物體驗。

快手科技CEO宿華表示，今年以來，短視頻直播電商作為電商行業新業態迎來快速發展，京東零售作為高品質的電商平台，具有行業領先的供應鏈的優勢，此次合作將為快手用戶帶來更優質的購物體驗。

根據協議，雙方將加強品牌行銷能力共建，快手進行主播直播及短視頻行銷推廣，京東零售則為其提供聯合行銷及履約能力。

此外，雙方還將基於京東零售對購物行為數據以及快手對短視頻、直播、直播電商行為的數據累積，構建精準行銷能力。

早在2019年6月，快手電商宣佈接入京東，用戶可以在快手跳轉京東購買商品，這次合作則是快手與京東在電商領域合作的進一步升級。

界面新聞報導，這次雙方加強合作，快手的意圖在於，使快手小店在貨品端實現極大補充和提升，完成電商品牌進一步擴張，而京東則意在觸達更廣泛的下沉市場用戶，完善直播電商場景。

36氪報導，快手直播電商業務在2020年的GMV目標為2500億，抖音直播電商的GMV目標為2000億。

快手電商目前的日均GMV在4億左右，以此計算，快手距離今年的GMV目標有較大差距，快手引入京東合作，提升平台GMV的意圖明顯。