福斯加碼電動車業務 傳收購江淮集團50%股權

德國汽車公司福斯（Volkswagen）傳出擬以人民幣35億元，收購大陸車企江淮集團50%股權，後者旗下的江淮汽車與福斯在電動車領域有長期合作關係，此交易有望創下大陸電動車商併購規模新高。

路透報導，此外，福斯汽車還將成為江蘇電動汽車電池製造商國軒高科的最大股東，擬收購27%股份。這兩筆交易最快可能在本周五公布。兩筆交易有助於更好地在大陸市場競爭。

消息傳出後，江淮汽車股價連日上漲，從人民幣5元漲到7.62元，股價創年內最高。今（27）日收漲停10%，至人民幣7.62元。國軒高科今日仍停牌。

福斯面對全球汽車銷量下跌的挑戰，增加投資中國電動車市場，正與大陸合作夥伴江淮集團溝通，於後者的股權改革身為戰略投資者加入，以至少人民幣35億收購江淮集團旗下50%股權，完成交易後福斯計畫投入更多資金，將模組化 MEB製造平台應用到電動車生產。

江淮汽車和福斯在2017年6月成立合資公司，專注電動車生產和研發，但進展並不順利，工廠建設完畢後進推出一款電動車，市場銷量低於預期。據江淮汽車2019年財報顯示，江淮與福斯的合作專案虧損人民幣3.6億元。

此次參與購併的為江淮汽車母公司江淮集團，福斯繼續加碼投資意在電動車業務。據福斯2020年4月報告稱，全球汽車交車量下跌4%，大陸市場的交車量成為唯一亮點，有1%成長。特斯拉在大陸電動車市場取得的成功也讓許多汽車廠商增加投資大陸電動車。

江淮集團是位於中國合肥的國有製造業公司，旗下江淮汽車2014年掛牌，並引入外部投資者，據江淮汽車2019年財報顯示，納入上市公司財務報表的子公司約有 45 家，包括汽車生產製造、銷售、供應鍊等多領域。