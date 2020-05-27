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大陸民航局：考慮適當增加航班
大陸國際航班有望增加，大陸民航局副局長李健表示，由於國際疫情情況較複雜，在國際線上仍然有一段較長的不確定期，但因市場有需求，民航局將保持在大陸境內對境外輸入有效控制的前提下，會考慮適當增加航班。
中新網報導，李健表示，「五個一」政策的最大計畫量是134班，擴大到6月1日準備要執行的航班量將達到407班，實際執行量受航線市場因素影響將少於407班。
「五個一」政策是基於3月12日國際疫情情況較複雜，民航局在3月26日制定、並於3月29日執行的原則，即「一國一個航空公司一周一條航線一個航班」。
美國政府上周五晚間指控大陸阻撓美國的航空公司恢復往來大陸的航班，同時要求四家中國航空公司向美國政府提交航班時刻表。
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