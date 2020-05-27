修改「中國人民銀行法」官員：底線不涉財政赤字貨幣化

大陸是否應該財政赤字貨幣化爭論持續中，第一財經網引述大陸央行武漢分行行長、全國人大代表王玉玲今（27）日表示，「中國人民銀行法」的修改不宜涉及財政赤字貨幣化的內容，這是一條底線，必須堅守。

王玉玲指出，如果開了財政赤字貨幣化這個口子，允許央行直接購買政府債券，就是從根本上放棄了對政府財政行為的最後一道防線。從中長期來看，財政赤字貨幣化可能導致通貨膨脹、物價上漲、資產泡沫、貨幣貶值等一系列惡果，最終引發系統性金融風險甚至是經濟危機。

「中國人民銀行法」第29條規定：中國人民銀行（大陸央行）不得對政府財政透支，不得直接認購、包銷國債和其他政府債券。近日，全國人大常委會工作報告披露，今年將圍繞加快大陸法域外適用的法律體系建設，修改出口管制法、反洗錢法、中國人民銀行法、商業銀行法、保險法等。

王玉玲談到，所謂財政赤字貨幣化，簡單地說，就是允許央行直接在一級市場購買政府債券，向政府提供直接融資。

她認為，中國人民銀行法的修改不宜涉及財政赤字貨幣化的內容，我不贊成對中國人民銀行法第29條「央行不得對政府財政透支，不得直接認購、包銷國債和其他地方政府債券」的規定進行修改。這是一條底線，必須堅守。

她指出，歷史上許多曾經允許財政向央行借款和發債度日的國家都發生過惡性通貨膨脹，70-90年代的智利和秘魯，最近的委內瑞拉等都是例子。禁止央行向政府直接融資的規定不僅是舊中國沉重的歷史教訓的總結，也是許多國家上百年貨幣政策實踐的經驗。