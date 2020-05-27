德企送200人回中國上班 疫期首波大規模回歸

美聯社報導，一架載有約200名德國企業員工的飛機，將在30日飛抵中國，這將是中國當局兩個月前禁止多數外國人入境以防止新冠肺炎輸入以來，第一波外籍員工大規模返回中國工作。

德國商會駐北京首席代表晏思（Jens Hildebrandt）說，這200人透過「快速通關」流程取得簽證。30日會有第一班飛機抵陸，6月3日會有第二班。

晏思說，這200人返回中國後，須在官方指定旅館隔離14天；另一種選項是只須隔離48小時，但只適用於不會接觸到鄰居和同事的少數人。

晏思說，共有2000到2500名德國企業員工等著回中國工作。這些人須在新冠病毒檢測呈陰性後才能登機，抵達中國後還要再做兩次檢測。

此前德國之聲報導，按照德中雙方約定的既定計畫，中方將為在華德企的員工開闢「快速入境通道」，從而在兩國疫情皆趨穩的背景下，讓這些員工能夠返回中國投入復工復產。而原定於5月25日起飛的首趟德企高管赴華包機將推遲至6月3日。負責協調包機事宜的駐華德國商會透露，主要原因是「全新的審批流程」造成了許多「行政方面的困難」，許多乘客無法在5月25日前得到前往中國的簽證。