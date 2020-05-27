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大陸互聯網企業 1至4月獲利轉為正增長
大陸大陸工信部今（27）日發布1至4月規模以上互聯網和相關服務企業(簡稱互聯網企業)業務收入為人民幣3,446億元，年增4.9%，較1至3月回升3.4個百分點，但仍低於去年同期15.3個百分點。
中新經緯報導，工信部指出，1至4月互聯網和相關服務業整體呈現回升態勢，業務收入、利潤、研發投入等多項指標回升；不同領域的互聯網企業呈現出明顯的分化發展態勢。
數據顯示，行業利潤扭轉下滑局面。1至4月全行業營業利潤為人民幣327.3億元，年增4.8%，扭轉1至3月下滑(-24.9%)的局面，但仍低於去年同期29.1個百分點。
此外，研發投入增速也出現回升。1至4月全行業研發費用為人民幣172.7億元，年增5.3%，增速較1至3月回升5.3個百分點，但仍低於去年同期16.1個百分點。
值得注意的是，音視頻服務快速增長態勢持續。1至4月互聯網企業共完成資訊服務(包括網路音樂和視頻、網路遊戲、新聞資訊、網路閱讀等)收入人民幣2,152億元，年增12.8%，增速較1至3月回升1.7個百分點，在互聯網業務收入中占比為62.4%。其中，網路遊戲企業由年初的高速增長逐步轉為常態化較快增長，以提供音視頻服務為主的企業保持快速增長態勢。
移動應用程式(APP)數量小幅回升。截至4月底，大陸國內市場上監測到的APP數量為359萬款，比3月淨增加8萬款，月增2.2%。其中，本土第三方應用商店APP數量為212萬款，蘋果商店(中國區)APP數量為147萬款。
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