比亞迪半導體引入戰略投資 將加快上市步伐

比亞迪股份有限公司26日晚間公告，旗下控股子公司比亞迪半導體有限公司以增資方式引入戰略投資者，金額達人民幣19億元（約新台幣80億元）。經過本輪增資後，將加快推進比亞迪半導體上市工作。

據《每日經濟新聞》報導，比亞迪半導體本輪引入的戰略投資包括：紅杉資本、中金資本、國投創新、Himalaya Capital等多家國內外投資機構。其中，國投創新和Himalaya Capital現為比亞迪股份的股東。

公告顯示，本輪投資者向比亞迪半導體合計增資人民幣19億元。其中，7,605萬元計入比亞迪半導體新增註冊資本，另18.24億元計入比亞迪半導體資本公積，本輪投資者合計取得比亞迪半導體增資後約20.21%的股權。

比亞迪在公告中表示，此次融資款將全部用於比亞迪半導體主營業務，包括：補充運營資本、購買資產、雇用人員和研發，以及投資方認可的其他用途。

比亞迪方面表示，「本輪投資將有助於比亞迪半導體實現產業鏈上下游進一步拓展，多渠道實現產能擴張，加速業務發展。」經過此輪引入戰略投資者，比亞迪將加快推進比亞迪半導體上市工作。

比亞迪半導體主要業務涵蓋：功率半導體、智能控制IC、智能傳感器及光電半導體的研發、生產及銷售，擁有包含晶片設計、晶圓製造、封裝測試和下游應用在內的一體化經營全產業鏈。

《財新網》指出，比亞迪今年4月將半導體業務重整，分拆出比亞迪半導體子公司，核心產品是車規級「IGBT產品」（絕緣閘雙極電晶體）。

IGBT屬於汽車功率半導體的一種，可用於軌道交通、智能電網、航空航天、電動汽車等領域。比亞迪希望推動比亞迪半導體擇機上市，成為旗下第三家上市公司。當前比亞迪集團已有比亞迪和比亞迪電子兩家上市公司。

華創證券日前發布的研究報告稱，大陸IGBT市場當前由外資品牌占主導，但國內企業正加快替代。新能源汽車將是IGBT下游增長最快的行業。