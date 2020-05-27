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前四月大陸規模以上工業企業利潤下降27.4%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
前四月大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣12,597.9億元，年降27.4%。照片／新華網
前四月大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣12,597.9億元，年降27.4%。照片／新華網

大陸國家統計局今（27）日發布數據顯示，前四月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣12,597.9億元，年降27.4%，降幅比前三月收窄9.3個百分點。

前四月，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業實現利潤總額人民幣3,046.3億元，年降46.0%；股份制企業實現利潤總額人民幣9,249.0億元，下降26.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額人民幣3,121.3億元，下降28.8%；私營企業實現利潤總額人民幣3,920.1億元，下降17.2%。

4月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4,781.4億元，年降4.3%，降幅比3月收窄30.6個百分點。

證券時報報導，大陸國家統計局稱，4月，復工復產繼續推進、相關扶持政策效果持續顯現，汽車、專用設備、電氣機械、電子等行業市場需求明顯好轉，訂單量逐步增加，利潤明顯回暖。

4月，汽車行業利潤年增29.5%，3月為下降80.4%；專用設備行業利潤增長87.5%，3月為下降20.5%；電氣機械行業利潤增長33.9%，3月為下降28.6%；電子行業利潤增長85.1%，增速比3月加快65.6個百分點。

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