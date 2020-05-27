大陸前4月規模以上工業企業利潤下降27.4% 低於預期

5月27日上午，中共國家統計局發佈數據，1—4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額12597.9億元人民幣，同比下降27.4%，降幅比1—3月份收窄9.3個百分點。從數據上來看，1—4月份工業利潤降幅依然明顯，企業盈利形勢仍不容樂觀。

據中共國家統計局官網，4月份，規模以上工業企業實現利潤總額4781.4億元，同比下降4.3%，降幅比3月份大幅收窄30.6個百分點。主要情况如下：

一是生產銷售增速均由負轉正。4月份，規模以上工業增加值同比實際增長3.9%，3月份為下降1.1%；工業企業營業收入同比增長5.1%，3月份為下降11.1%。規模擴張效益有所顯現。

二是八成行業利潤改善，半數以上行業利潤實現增長。4月份，41個工業大類行業中，33個行業利潤增速比3月份加快或降幅收窄，其中23個行業利潤實現增長，比3月份新增15個。如儀器儀錶、通用設備、食品製造、金屬製品行業，4月份利潤分別增長60.4%、39.4%、30.6%和17.8%，3月份利潤則分別下降15.1%、22.1%、16.4%和25.1%。

三是汽車、專用設備、電力機械、電子等重點行業改善明顯。4月份，復工復產繼續推進、相關扶持政策效果持續顯現，汽車、專用設備、電力機械、電子等行業市場需求明顯好轉，訂單量逐步增加，利潤明顯回暖。4月份，汽車行業利潤同比增長29.5%，3月份為下降80.4%；專用設備行業利潤增長87.5%，3月份為下降20.5%；電力機械行業利潤增長33.9%，3月份為下降28.6%；電子行業利潤增長85.1%，增速比3月份加快65.6個百分點。上述4個行業合計影響全部規模以上工業企業利潤增速比3月份回升19.7個百分點。

四是高技術製造業和工業戰新產業利潤大幅回升。4月份，高技術製造業利潤同比增長55.7%，增速比3月份大幅加快55.2個百分點；工業戰略性新興產業利潤由3月份下降9.1%轉為4月份增長38.8%。

此外，4月份利潤明顯改善一定程度上也與當月投資收益大幅增加、同期基數偏低有關。

中共國家統計局工業司高級統計師朱虹分析，雖然4月份規模以上工業企業利潤狀況改善明顯，但受市場需求尚未完全恢復、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業累計利潤仍現較大降幅，盈利形勢不容樂觀。下階段，要繼續深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，在抓好常態化疫情防控的同時，積極貫徹落實各項援企助企政策，穩住經濟基本盤，促進工業經濟回升向好。