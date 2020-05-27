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前4個月陸房企債券融資2.1兆元 下半年償債高峰期

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
前4個月大陸房企境內外債券融資累計約人民幣5,010億元，下半年面臨償債高峰的房企急於融資還債。照片／騰訊網
前4個月大陸房企境內外債券融資累計約人民幣5,010億元，下半年面臨償債高峰的房企急於融資還債。照片／騰訊網

新冠肺炎疫情影響，大陸房企面臨現金流壓力。調查顯示，今年前4個月，房企境內外債券融資累計約人民幣5,010億元（約新台幣2.1兆元），較去年同期下降10%，為2019年全年的41%。下半年將是房企面臨償債高峰期。

證券日報報導，據貝殼研究院統計數據顯示，房企融資意願強烈，前4個月，大陸房企境內外債券融資累計約人民幣5,010億元。分析稱，下半年面臨償債高峰的房企急於融資還債。品牌房企由於規模較大，負債率也相對較高，需要流動資金的支持，融資的動作也會較為頻繁。

「從2019年開始，基本上能用的融資工具都用了。」一家房企融資負責人說，今年初時，公司進行一筆規模較大的美元債融資，但隨著疫情蔓延，4月美元債發行幾乎停滯，目前公司正在積極籌劃境內融資，總體來看，機會很大，且融資成本可能會下行。

「受到海外疫情嚴重影響，4月海外融資幾乎沉寂，5月下旬以來，部分房企開始試水發行美元債，發行規模不高，利率也在合理水平。」諸葛找房數據研究中心王小嬙說，隨著時間的推移，海外債作為房企融資的主要方式之一，仍然受到房企的青睞。

5月20日，碧桂園控股有限公司發布公告稱，發行5.44億美元於2025年到期的優先票據，票面利率5.40%。同日，力高地產集團有限公司宣布，5月19日公司連同附屬公司擔保人與瑞信及法國巴黎銀行就票據發行訂立購買協議，據此發行2023年到期的1.5億美元13.0%優先票據。

急於融資的房企籌集的資金主要有三種用途，第一是償還到期債務；第二儲備銀彈等待機會拿地投資；第三，補充一般運營資金。其中，借新債償還舊債是最主要目的。因為，今年下半年是房企的償債高峰期。

新冠肺炎 債券

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