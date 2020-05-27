人行逆回購利率持平 放水5,052億對沖政府債發行

大陸央行稱為對沖政府債券發行等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今（27）日開展人民幣1,200億元逆回購操作，7天期逆回購操作中標利率2.2% 與上次持平。因今日無到期逆回購，當日淨投放人民幣1,200億元（約新台幣5,052億元）。

金融界報導，昨（26）日，在時隔37個交易日後，大陸央行重啟逆回購操作。以利率招標方式開展人民幣100億元逆回購操作，利率與前期持平，為2.2%。當日無逆回購到期，因此單日淨投放人民幣100億元。

不少業內人士認為，近期流動性的收斂是大陸央行重啟逆回購操作的重要原因。因為，隔夜回購利率從0.66%的低位反彈至1%之後繼續上行。

25日至31日，地方政府債券發行總額將達人民幣7,701.05億元，創下歷史高點，加上人民幣1,546億元的國債和政策性金融債，利率債發行總額達人民幣9,247.18億元，這些都對資金面產生一定程度的衝擊。

針對昨日央行只是淨投放人民幣100億，市場人士認為此舉顯示央行認為市場維持流動性合理充裕的觀點，且具有穩定市場的信心。